中国第34次南极科考队乘“雪龙”号启航

（联合早报网讯）8日上午，中国第34次南极科学考察队乘坐“雪龙”号驶出中国极地考察国内基地码头，再次出征南极。

新华社报道，根据航行计划，“雪龙”号出发后，第一航段将以15节的航速昼夜不间断航行，约18天后抵达新西兰基督城进行补给。随后一路南下，直奔位于罗斯海西岸的恩科斯堡岛。在那里，中国第34次南极科学考察队将为中国建设第5个南极考察站做前期准备工作。

中国极地研究中心主任、中国第34次南极科学考察队领队、首席科学家杨惠根表示，考察中，还将进行“陆地-海洋-大气-冰架-生物”多学科联合观测，开展国家南极观/监测网建设、海洋环境保护调查、站区环境综合整治等重点工作；开展常规地球物理调查、人工核素本底调查、阿蒙森海海洋环境等调查工作。

“雪龙”号是中国目前唯一一艘极地科学考察船。每次考察归航后，中国极地研究中心都会对“雪龙”号进行一次例行“体检”。今年10月，“雪龙”号刚执行完中国第8次北极考察任务返回国内。全体船员几乎没有一天休息，立即投入到检修工作中，在不到一个月的时间内，完成了卸货、检修、装货、设备调试等各项出航前的准备工作。

中国极地研究中心还承担了编制“雪龙”号第34次南极科学考察航行计划的任务。飞机与船舶管理处结合南极天气、海冰情况、作业时间及季节特点等，综合历次队航行经验，预判可能遇到的各种风险，周密计算、合理安排，兼顾各方需求，为保障各项任务顺利完成，精心安排各个“时间窗口”。

根据中国第34次南极考察总体工作方案，“雪龙”号将于2018年4月回到国内，执行任务周期164天，总航程约3.7万海里。“雪龙”号具体航线为：上海港、新西兰基督城、恩科斯堡岛、中山站、普利兹湾、戴维斯海、恩科斯堡岛、新西兰基督城、阿蒙森海、上海港。

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