蔡英文再次感谢出访过境美国 盼台美继续合作

民进党中常会今天邀请国安会副秘书长蔡明彦、外交部次长吴志中以“‘永续南岛，携手共好’太平洋友邦之旅成果报告”为题进行专案报告，对此民进党主席蔡英文特别提到，这次出访过境美国的夏威夷与关岛，见到许多侨胞和老朋友，非常感谢美国在台协会与国务院的协助，相信今后台美双方在各方面都会继续密切、稳健的合作，一起为区域的和平稳定努力。

据联合新闻网报道，蔡英文表示，马绍尔群岛、吐瓦鲁和索罗门群岛，是台湾在太平洋的重要友邦，她要感谢友邦元首、国民的热情款待，也要感谢访团成员、工作同仁与媒体朋友。她曾提过，台湾的外交工作有几个重点，要展现台湾对国际社会贡献的能力，也要勉慰在世界各地打拼的台湾人，而实质参与、合作是台湾的核心目标。

蔡英文说，太平洋岛国友邦正面临全球气候变迁的挑战，台湾要实践联合国永续发展目标（SDGs）的精神，为对抗全球气候变迁尽一分心力。她也说，台湾和马绍尔、吐瓦鲁、索罗门群岛友邦，有许多相同的文化和环境发展型态，台湾要善加利用多元国力，用医疗实力、农业技术和教育资源，和友邦有更紧密、更深入的交流往来。

蔡英文也指出，外交关系并非一蹴可就，还得面对随时变动的国际情势。即使如此，台湾的外交人员每天奔波、耕耘对外关系；台湾优异的技术人才持续与他国交流合作；再加上台湾的海洋文化和包容性，更是和他国接触时的优势。只要政府和人民团结一心，台湾的国际关系就能永续发展。

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