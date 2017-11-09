特朗普中国发推特感谢习近平夫妇款待

美国总统特朗普访问中国举世关注，特朗普首日就上推特发文，感谢中国国家主席习近平夫妇在紫禁城带给他一个令人难忘的下午和晚上，并期待明早再次会面。

据中时电子报报道，对于在中国能否发推特的疑虑，特朗普的随行人员保证：“我相信空军一号上有这样的设备，可以让他发推特。”

果然8日晚间10时左右，特朗普在个人推特帐号上发了抵达北京以来首篇文章。特朗普写道：“谨代表美国第一夫人梅兰妮亚（Melania）与我，感谢习主席与彭丽媛夫人在北京紫禁城带来令人难忘的下午和晚上。我们期待明早与你们再次相会。”

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