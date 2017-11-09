李敖与胡因梦离婚协议曝光 将拍卖

82岁台湾知名作家李敖年初确诊罹患脑癌，自曝仅剩3年可活。早前他公布亲笔信，希望用余生在新节目《再见李敖》与家人、友人与仇人做最后告别，其中也包括了与他仅结婚3个多月就离婚的前妻——“台湾第一美人”胡因梦。李敖与胡因梦离婚近37年，两人当初所签署的离婚协议书流入拍卖市场后，协议书内容于近日首度曝光。

据苹果日报报道，胡因梦1980年5月闪嫁李敖，这段才子佳人的婚姻仅维持短短3个多月就宣告破裂。胡因梦离婚后多年，曾在博客上透露两人当年离婚情景：“当天下午李敖拿着一束鲜花，打着我送他的细领带，在律师的陪同下来到世界大厦准备和我签离婚协议书。”

“当他和我握手的那一刻，我突然很清楚地意识到我们之间虽然历经一场无可言喻的荒谬剧，但手心传达出来的讯息还是有情感的，于是紧绷的斗志一瞬间完全瓦解。我的心一柔软，眼泪便止不住地泉涌，我为人性感到万分无奈。没有一个人不想爱与被爱，即使坚硬如李敖者也是一样，然而我们求爱的方式竟然是如此扭曲与荒唐，爱之中竟然掺杂了这么多的恐惧与自保。”

如今，李敖与胡因梦所签的离婚协议书在他们离婚37年后首次曝光，并将在12月初于台北松山文创园某拍卖展上拍卖，拍卖物除了两张离婚协议书外，还有12张照片与李敖题的诗。

另外，李敖今年6月宣布在大陆开新节目《再见李敖》向世界告别，表示会找来家人、朋友及仇人最后告别，而现在李敖因为考虑身体状况，目前已放下工作，他的经纪人也表示：“目前因大师休养身体暂停录像”。

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