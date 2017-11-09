万达海外资产AMC院线持续亏损，全球总负债42.9亿美元

大连万达集团旗下的美国AMC院线（NYSE：AMC）仍在持续亏损中。AMC在11月7日在纽约交易所公布的第三季度财报数据显示，公司第三季度营收11.78亿美元，同比增加51.2%，其中饮料及食品项目营收3.6亿美元，同比增加45.2%；院线收入6380万美元，同比增加87.1%。尽管营收在增加，但AMC的净利润为7310万美元，亏损4270万美元，较2016年同期下降3.9%。每股亏损0.33美元，而2016年同期该数字为每股盈利0.31美元。

据澎湃新闻报道，AMC在财报中表示，第三季度营收的增加是由于并购了欧典院线（Odeon& UCI ）、北欧院线（Nordic）和卡麦克院线(Carmike)。

据美国《好莱坞报道》称，AMC董事长兼首席执行官亚当·阿伦(Adam Aron)表示，公司有可能出售旗下欧典院线（Odeon& UCI ）和北欧院线（Nordic）25%至33%的资产, 以偿付债务和提升股价。

彭博报道称，AMC正在考虑为上述两家影院业务进行首次公开募股（IPO），IPO筹集到的资金将可以帮助AMC缩减其全球并购累积下来总计42.9亿美元的债务。

亚当·亚伦在投资者电话会议上称，“我们考虑让欧洲影院资产在2018年7月到2019年4月期间在伦敦证交所上市，当前正在对这种想法进行认真研究，我们有意将Odeon和Nordic构建成一个AMC旗下的全资独立子公司。”

AMC二季度的净利润已经处于亏损状态。财报数据显示，AMC二季度净利润亏损1.765亿美元，每股亏损为1.35美元。而2016年同期，AMC盈利2400万美元。

此前，在股价处于连续下跌、公司第二季度净利润亏损的情况下，8月9日，AMC宣布公司已经决定出售其所持电影制作公司Open Road Films50%的股份。根据公告显示，AMC将其所持Open Road Releasing LLC的股份以2880万美元的价格出售给了Tang Media Partners。

Tang Media Partners由华人企业家唐伟（Donald Tang）于2015年创立，业务聚焦于在全球范围内开发、投资、制作及发行一流的电影、电视和数字娱乐内容。

AMC是大连万达集团在海外的第一笔收购。

2012年5月，大连万达集团斥资26亿美元收购了美国第二大院线AMC。得益于这笔并购，使得万达成为全球规模最大的电影院线运营商。并购后，AMC短时间内扭亏、上市等表现也使得万达在一年半的时间内投资收益翻番。

此后，AMC接连并购三家院线。2016年7月，AMC宣布以9.21亿英镑并购欧洲Odeon & UCI院线；12月，AMC以12亿美元收购美国卡迈克(Carmike)电影院线公司。今年1月，AMC再次宣布斥资9.3亿美元收购北欧最大院线Nordic。

当时，亚当 阿伦就曾表示，“公司将暂停新的并购业务，因为新收购将让我们背上额外的债务，这与我们的核心需求以及降杠杆的诉求相违背。但是根据AMC目前的股价估值，我们也不会通过换股来进行并购。”

海外遇挫的同时，大连万达集团旗下万达商业地产在国内的IPO之路也并不顺利，证监会最新IPO排队信息显示，万达商业最新排名为第61位，而一个月前其排位已至55位，万达的排位在50-60名左右徘徊已经持续了至少4个月。

从国内资本市场情况来看，A股IPO相比从前更加困难。11月7日上会的6家拟在沪市主板IPO的公司中，有5家被否决，仅春秋电子1家获得通过。至此，第十七届发审委履职以来，36家公司上会审核，通过率仅为56%。

9月28日，三大评级机构之一的标普称，降低万达商业地产及其全资子公司万达商业地产(香港万达)的信用评级。其中，万达商业的信用评级从BBB-降至BB，香港万达从BB +降至BB-。标普称，如果万达商业没能在未来6-12个月之间上市，标普还会降低评级，如果万达商业的房产销售恶化得比预期更快，标普也会降低评级。

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