港队今晚友赛巴林　球迷会否嘘国歌备受关注

香港队上月主场对马来西亚期间，再有球迷嘘国歌，其后亚洲足协对香港足总发出严厉警告，若然再犯可能会作更严重处分。而今晚(9日)港队与巴林进行国际友谊赛，会否有球迷嘘国歌备受关注。特首林郑月娥日前呼吁球迷勿做出不尊重国家行为。

据香港01报道，香港队今晚8时于旺角大球场迎战巴林，另于本月14日与黎巴嫩进行亚洲杯外围赛。港队上月10日的亚洲杯外围赛主场迎战马来西亚时，有球迷在奏国歌时喝倒彩，亚洲足协纪律及道德委员会开会后，向香港足总发出严厉警告。而前年11月，港队主场对中国国家队的世界杯外围赛中，亦有球迷嘘国歌，香港足总事后被国际足协罚款1万瑞士法郎（约7.7万港元）。

林郑月娥早前表示，巿民不应趁本地立法未完成前的这段真空期，做出侮辱国歌的行为。

全国人大常委员会早前通过把《国歌法》列入《基本法》附件三，港府承认由于《国歌法》不设追溯期，故本地立法程序完成前将出现执法空窗期。林郑月娥前日出席行政会议前表示，希望尽快完成国歌法的本地立法工作，而国歌法主要针对蓄意侮辱国歌的行为，根据香港的法律原则，国歌法不设追溯期，但巿民亦不应趁本地立法未完成前的这段真空期，做出侮辱国歌的行为。

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