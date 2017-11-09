赖清德今公布一例一休修法草案 劳团号召500人抗议

台湾行政院近日拍板再次修法一例一休，将松绑七休一、特休假不可递延、休息日加班费做一给四等，劳工可连续上班12天，每月加班上限也从46小时，外界批评，政府全面靠向资方，为平息外界怒火，行政院微调草案，行政院长赖清德今将宣布最终一例一休修法版本，为表达不满，劳团在场外号召近500人抗议。

据联合新闻网报道，蔡政府以全面落实周休二日，推动劳基法修法，但是，一例一休去年底上路，实施近一年以来，引发争议不断，部分店家更因人事成本调整涨价，资方近一年来不断诉求修法，终于在行政院长赖清德上任后获得回应。

一例一休最初修法内容规划，却引发劳团强烈不满，劳团质疑，赖清德曾保障修法会兼顾资方弹性、劳工权益，此次修法松绑七休一、休息日加班费做一给四核实计算等，根本只为资方着想，大幅松绑劳动法令，可能会导致劳工过劳，他们今号召500人到行政院前抗议。

为平息劳方不满，行政立法协调会报后，行政院条整修法草案，在七休一松绑增设两道审查机制，对此，资方怒呛“把关变卡关”，政府原先松绑法令目的，恐怕道然无存。

行政院今将通过一例一休修法草案，并送交立院审查，行政长赖清德已承诺，将先出面说明最后一例一休修法内容。

夹在劳资双方，蔡政府左右为难，民进党内也有立委不满一例一休修法采全面松绑，各政党也有意提出更兼具劳资双方权益的一例一休修法草案，内忧外患夹击下，一例一休修法是否如愿按照行政院版本通过，仍有待观察。

一例一休修法时程，民进党团预估，一例一休修法今通过行政院院会后，立院将在11月中旬审查，力拼12月中旬出委员会，盼能在明年一月完成三读。

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