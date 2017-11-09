林郑访越南出席APEC会议　港工业界盼改善营商环境

香港特首林郑月娥今日出访越南，出席在岘港举行的亚太经济合作组织（APEC）2017领导人非正式会议和相关会议。根据贸发局数据显示，香港与越南的经济商贸频繁，在2017年首7个月，香港是越南第五大外商直接投资来源地，投资额约6亿美元。厂商会立法会议员吴永嘉指，越南对港商在当地投资和设厂的政策有欠便利，他希望林郑此行能与相关官员就达成政策共识，改善港商在越南的营商环境。

据香港01报道，APEC今年主题为“创造新动能，育成共同未来”，林郑月娥今日将前赴越南出席会议，商务及经济发展局局长邱腾华亦随行，会议焦点当然是林郑月娥会否与国家主席习近平会面，习虽已敲定不会与林郑月娥会面，但外界关注二人会否有交流或握手。

除此之外，香港与越南的经济和商贸关系亦备受本港工商界关注。根据贸发局数据显示，2017年首7个月，香港是越南第五大外商直接投资来源地，投资额约6亿美元。而在2017年首7个月，香港对越南的出口按年增加11.4%至57亿美元，同期进口则上升8%，达43亿美元。

吴永嘉指，近年不少港商已从越南撤厂，他指越南就外来投资的政策上不便利，港商需在当地遵守相当细微和细节性的条例，有碍港商在当地设厂和投资；他又指，港商在当地寻觅所属行业的工人有困难。他希望林郑月娥能藉此行，能与有关官员达到政策成果。

而目前港人以特区护照到访越南，需要办理签证，手续繁复。吴永嘉认为“人通才会财通”，他希望林郑此行或能就免签证一事有进展；若港人能免签证访越南，将会是一个重大喜讯。

另外，林郑月娥将会在周五出席世界女性领袖圆桌会议，而经常穿着不同款式旗袍的林郑早前表明，作为香港首名女特首，需肩负一个额外的责任，就是向国际展示香港本土时装；林郑届时或会各国女性领袖争艳斗丽，展示本土时装的美态。

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