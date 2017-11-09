中国10月份CPI环比微涨 PPI环比涨幅回落

据中国国家统计局网站消息，统计局今天发布的2017年10月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比上涨0.1%，同比上涨1.9%；PPI环比上涨0.7%，同比上涨6.9%。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读。

一、居民消费价格环比微涨，同比涨幅稍有扩大

从环比看，CPI走势基本平稳。食品价格与上月持平，分类价格涨跌互现。鲜果、鲜菜价格分别上涨0.7%和0.4%；节后需求回落，鸡蛋价格下降5.4%；水产品和猪肉价格分别下降0.6%和0.1%。非食品价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点。其中，柴油、汽油、液化石油气等能源产品价格分别上涨3.4%、3.2%和2.3%，合计影响CPI上涨0.08个百分点；服装换季，衣着价格上涨0.5%，影响CPI上涨0.04个百分点；飞机票、旅行社收费价格分别下降9.1%和2.7%，合计影响CPI下降约0.08个百分点。

从同比看，CPI涨幅比上月扩大0.3个百分点。食品价格下降0.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点，影响CPI下降约0.08个百分点。其中，猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点。非食品价格上涨2.4%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约1.95个百分点。其中，医疗保健类价格上涨7.2%，居住类价格上涨2.8%，教育文化和娱乐类价格上涨2.3%。

据测算，在10月份1.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.4个百分点，比上月增加0.2个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。

二、工业生产者出厂价格环比涨幅回落，同比涨幅与上月持平

从环比看，PPI涨幅比上月回落0.3个百分点。生产资料价格上涨0.9%，比上月回落0.4个百分点；生活资料价格上涨0.1%，连续三个月相同。从主要行业看，涨幅扩大的有石油和天然气开采业、石油加工业，分别上涨5.1%和3.2%；涨幅回落的有煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别上涨2.2%、1.7%、1.4%和0.3%；由升转降的有黑色金属矿采选业、农副食品加工业，分别下降1.4%和0.2%。

从同比看，PPI涨幅与上月相同。生产资料价格上涨9.0%，比上月回落0.1个百分点；生活资料价格上涨0.8%，比上月扩大0.1个百分点。在主要行业中，涨幅扩大的有造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业，分别上涨16.6%、10.7%和10.3%；涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油加工业，分别上涨30.8%、20.0%、19.7%和15.5%。上述七大行业合计影响PPI同比上涨约5.5个百分点，占总涨幅的79.7%。

据测算，在10月份6.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为3.2个百分点，新涨价因素约为3.7个百分点。

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