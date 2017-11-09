上海妇联回应携程亲子园事件：园长等四人已被开除

8日24时左右，上海市妇女联合会回应“携程亲子园事件”称：对于这起伤害儿童的恶劣事件，市妇联表示强烈谴责，并密切关注此事后续进展。

据新华社报道，8日，有关携程亲子园工作人员“虐童”的视频在网上流传并引发强烈关注。据了解，该亲子园是携程公司委托第三方机构管理、只向公司职工开放的幼托机构。目前，涉事人员已被园方开除或停职处理，警方已介入调查。

经上海市妇联了解，目前事件的处理情况如下：处理相关人员：园方已对当事人及相关人员进行了事件核实，开除了包括园长在内的4位相关人员；积极与家长沟通、道歉：园方积极与家长沟通、道歉，全力配合家长，关爱好孩子的身心健康；加强园方管理：园方已对所有在园人员加强师德、安全意识教育，敲响警钟，引以为戒，杜绝此类事件，9日起亲子园停业整顿。

此次事件中，社会各方高度关注携程亲子园的受托管理机构。携程亲子园是携程开办的企业内部托幼点，委托《现代家庭》杂志社读者服务部（为了孩子学苑）日常运营管理，自2016年春节后正式运营。《现代家庭》杂志社读者服务部属独立法人单位，目前已就此事件发表公开致歉信。

作为主管部门，上海市妇联表示将对《现代家庭》杂志社作严肃处理，并加强直属事业单位管理，防止此类事件再次发生。

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