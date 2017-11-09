商务部：中美两国元首将见证重要商业成果签约

11月9日，在中国商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰透露，今天上午，中美两国商务部正在人民大会堂共同举办中美企业家对话会，两国政府官员和企业代表正在就如何进一步推进两国企业在能源、环保、技术信息、农业和医疗卫生等领域的合作进行对话交流。

据澎湃新闻报道，高峰还透露，习近平和特朗普将亲自会见两国企业代表，并见证重要商业成果的签约。

高峰表示，昨天下午，中国国务院副总理汪洋和美国商务部部长罗斯举行了会谈，并见证了两国企业19项商业协议的签约，涉及能源化工、农产品、飞机及组件、生命科学、环保设备、智慧城市等广泛领域，合计金额达到82亿美元。

高峰还称，特朗普此次访问期间，中美两国企业将签署的合作协议还包括通用电气公司与丝路基金将签署合作意向建设“一带一路”投资合作平台。

高峰再次重申，中美经贸关系是中美双边关系的压舱石和推进器。特朗普首次访华、两国元首进行历史性会晤必将给中美双边关系、双边经贸关系进一步指明前进的方向。此次特朗普访华将取得历史性、双向、互利、平衡的经贸成果，是中美双方共同努力的结果，将惠及两国的企业和民众。

“充分证明中美之间是可以通过合作实现共赢的。”高峰说。

免费试阅14天