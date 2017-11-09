安徽铜陵官网泄露居民信息：77人身份证号完整呈现

据中国之声《新闻纵横》报道，近日有媒体报道，在安徽省铜陵市政府办公室主办的铜陵市政府信息公开网上，多个乡镇社区服务中心发布的公开信息网页中存在泄露居民个人信息的情况。对此，铜陵市政府办公室回应称，目前相关涉事部门已对信息公开内容进行整改。这些信息是如何被泄露的？

网页截图显示，铜陵市铜官区阳光社区服务中心2017年8月31日在铜陵市政府信息公开网发布了《阳光社区2017孕前优生健康检查人员名单》。其中公布了40对夫妻的姓名及检查日期，其中77人的身份证号码完整呈现，名单仅对现居住地地址做了模糊处理。而在铜官区翠湖社区发布的《2017年孕前优生检查参检人员名单》中，也完整披露了23对夫妻的姓名及检查日期。

昨天（8日）上午，铜官区翠湖社区党工委书记、公共服务中心主任江中劲对中国之声记者表示，该社区在此前公布的孕前优生信息中，由于工作人员失误，的确忽视了对居民个人信息的保护，“关于孕前优生的信息，把姓名公布在上面，严格来讲，不是很规范，但是地址、联系方式也没有公开。这是我们工作人员的失误，基层工作有些业务不是很规范，所以给居民也造成了影响。”

江中劲表示，目前已经及时采取了相应整改措施，“我们得到信息第一时间就全部整改到位了。现在我们正陆陆续续的安排相关当事人员，由领导带队一一进行走访，解释道歉，毕竟影响了人家。同时也对相关责任人员进行诫勉谈话，取消当年的评奖评优资格。对这一事件要举一反三，防止类似事件重复发生，同时对今后的信息公开工作，要求各部门按照上级主管部门的要求，由分管领导审批以后，确认无误再进行公开。”

据了解，类似泄露居民个人信息的网页还出现在铜官区人民社区服务中心、横港社区服务中心等多个乡镇社区服务中心发布的公开信息网页中。对此，铜陵市政府办公室信息科相关负责人表示，根据了解，泄露个人信息的网页多为财政专项资金项目的结果发布，“基层社区一般涉及到低保救助，社会救助方面的信息。信息公开发布的时候他没有注意到，把统计的表格包括身份证号码也公布了。涉及到个人隐私，相关的也不是太多，仅有几个社区。”

这位负责人表示，目前除了对相关信息进行及时整改之外，也对全市各区县涉及到各乡镇基层社区所发布的信息公开内容进行了检查，防止类似事件发生，“作为我们，信息公开在审查严格的情况下，不应该出现这种情况。我们发现问题，及时进行了整改，把所有的县区基层部门及时组织整改，把信息删除，涉及个人的进行修改。公布的名单包括资金即可，没必要公布地很详细。”

昨天（8日)中午，记者登录铜陵市政府信息公开网发现，此前涉及泄露居民个人信息的相关网页已经进行了删除，部分网页中居民身份证号码后四位被以星号代替。作为保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的政府信息公开究竟该如何保护个人隐私？

铜陵市政府办公室信息科相关负责人表示，安徽省内各级政府机关信息公开都要严格遵守“谁公开谁审查、谁审查谁负责”和“先审查后公开”的原则，“现在政务公开从上到下，国家非常重视，公开为常态，不公开为例外，同时要符合中华人民共和国信息公开条例，涉及到保密、涉密的，各级政府都要进行严格审查，涉及到公民个人隐私的信息都有规定。市政府要求各个区县对所有的信息，包括各乡镇、基层社区的，全部检查一遍，发现问题及时整改到位。”

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条规定，行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息，可以予以公开。

而在中国人民大学公共管理学院教授王丛虎看来，此次事件的出现源于对公民个人隐私保护意识的缺乏，“个人信息包括你的家庭住址、身份证号，从社会大众的认知来看，这显然是一个个人隐私问题。在技术手段越来越发达的情况下，信息越来越公开透明，可能我们缺乏对公民隐私权保护的意识。所以我觉得首先是意识问题，其次是规范问题。”

王丛虎表示，现阶段，在政府信息公开中平衡知情权与隐私权，可以考虑在相关行业或地方进行一些制度探索，“如果我们有这种法规或政策，可能会好一些，所以可能需要一些地方先试行，做出一些试验性、地方性的保护个人隐私权的规章或者法规层面的探索，比如有的单位可以制定一些内部规则、约束机制。基于这起案例的出现，也能够成为我们进一步制定规章规范方面的一个契机。”

免费试阅14天