北京地铁现“二维码乞讨者”

背着背包、拄着拐杖，手里拿着小包装着零钱，是地铁乞讨者常见的形象。但近日有网友反映，在地铁5号线宋家庄站附近看到，乞讨者身上多了一项“装备”，即胸前挂了一个打印出来的二维码，可以扫码付款。对此，北京交通执法总队表示，无论采取何种支付方式均为乞讨行为，目前总队已经派相关支队进行摸排。

据北京青年报报道，昨天，目击者高先生向记者反映，在11月7日下午3点左右的宋家庄站，看到地铁5号线上有两名乞讨人员，其中一名女性胸前挂着一个二维码，可以通过扫码支付给乞讨者金钱。高先生说，此次是第一次看到地铁中有乞讨者挂着二维码支付来讨钱的，但他也称没有看到有人扫码支付。

北青报记者注意到，有多名目击者称，此前曾多次看到过两人在地铁内乞讨。

昨天，记者从北京交通执法总队获悉，采取“扫码”支付的方式要钱也是乞讨行为的一种，目前总队已经派相关支队进行摸排调查，一旦发现有类似行为出现，将进行严格的处罚。

2015年5月1日，《北京市轨道交通运营安全条例》正式实施。根据条例，违反“禁止在车站、车厢内乞讨、卖艺”规定的，运营单位有权制止，由市交通行政主管部门予以警告，并可处以50元以上1000元以下罚款。

近年来，北京交通执法总队轨道大队一直在持续地打击地铁内乞讨行为。目前，随着打击的进行，地铁内乞讨行为在逐渐减少。同时，随着今年6月，北京地铁1号线、2号线、4号线等线路配置了乘务管理员，在这些线路乞讨的现象基本已经绝迹。

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