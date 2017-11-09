习近平：合作是中美两国“唯一正确的选择”

（早报讯）中国国家主席习近平和美国总统特朗普今早举行双边会谈。习近平说，合作是两国“唯一正确的选择”，共赢才能通向更好的未来。

根据中国官媒央视新闻今早播出的画面，习近平在双边会谈开场时说，他和特朗普从昨午开始，就中美关系和共同关心的问题深入交换了意见，“也达成了许多共识”。

他说：“今年以来，中美关系取得重要进展。我们同意继续发挥元首外交对两国关系的战略引领作用，加强两国高层及各级别交往，充分发挥四个高级别对话机制作用，拓展经贸、两军、执法、人文等领域的交流合作，加强在朝鲜半岛核、阿富汗等重大国际和地区问题上的沟通和协调，推动中美关系得到更大的发展。”

习近平表示，中美关系正处在“新的历史起点上”，中方愿同美方一道，相互尊重、互利互惠、聚焦合作、管控分歧，给两国人民和地区及世界人民带来更多的获得感。

特朗普则表示，目前全球没有比中美关系更重要的话题。他形容今早中美双方的小范围会晤是“非常棒”的。谈到贸易问题，特朗普说，美国必须改变其政策，是中美贸易“更加公平”。

尽管两国领导人努力为此次会晤定下极正面的调子，但中美在朝核和关键贸易问题上分歧仍然很大，双方预料很难达成突破性成果。

外界因此普遍预计，双方会以漂亮的商业订单，来至少保证特朗普能免于“空手而归”的尴尬。

据香港《南华早报》报道，习近平和特朗普今天将见证两国签署总值近2800亿美元的商业协议。如果属实，这将是历来中美企业签署的价值最高的一批协议。

据报道，中国石化将签署“极大笔”协议，在美国阿拉斯加共同开采天然气。中国的主权财富基金，中国投资有限责任公司将为此协议提供资金支持。

中国的两大手机制造商小米和Vivo，也将签署协议，购买美国高通公司（Qualcomm）的产品。

其他有望落槌的交易包括中方同意购买波音飞机，以及进口美国特斯拉（Tesla）汽车等。特斯拉虽然已布局多时，但鉴于外国车企无法在中国独资建厂的政策限制，该公司一直无法进驻中国这个全球最大新能源车市场。

据报道，中国的丝路基金可能同美方设立一项联合基金。

中美企业昨天已签署19项横跨生命科学、航空和智能制造等领域的商业合作协议，总值约90亿美元（约122亿新元）。中国副总理汪洋昨天说，上述订单只是“暖场”。

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