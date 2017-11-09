报告指中企对外投资“软实力”竞争意识提升

8日发布的《中国企业全球化报告(2017)》指出，当前中企对外投资“软实力”竞争意识正大幅提升。

中新社报道，近年来中国企业“走出去”热情高涨。2016年中国对外非金融类累计投资金额创下1701.1亿美元的历史高点，是同期中国吸收外资增速的10倍有余。

上述由中国与全球化智库及社科文献出版社共同发布的报告显示，从投资区域分布看，2016年中国企业海外投资主要集中于欧洲、北美与亚太区域，比重分别为35%、29%和25%。从投资方式来看，跨国并购成为中国企业对外投资的主要方式，2012至2016年相关案例宗数持续增加。

值得注意的是，随着“十三五”规划实施与深入，加之“中国制造2025”不断推进，如今中国企业在海外并购过程中更注重提升品牌、核心技术和市场共赢。

报告称，现阶段中国企业全球化发展不仅是劳动密集型产品输出，更开始从产业链上进行全面发展布局。在此情况下，企业对外投资主要着眼于获得海外先进研发技术、知名品牌、高端人才、市场渠道、先进管理经验等“软实力”要素。

报道指，“有产品，没品牌”，是不少中国企业长期在国际竞争中处于下风的原因。报告对200家“走出去”的中国企业进行调查后发现，“提升品牌”已成为如今中企“走出去”的主要驱动力。目前，中国国家电网、中国工商银行、腾讯、华为、联想等企业均在世界范围内创建了良好品牌形象，提升了自身知名度与国际竞争力。

报告分析说，未来中国企业在海外投资过程中，还将有意识地通过打造全球知名品牌、收购海外知名品牌，向全球价值链高端延伸，在提升产品“硬实力”的同时打造品牌“软实力”，进一步强化企业核心竞争力。

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