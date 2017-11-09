中美签署超过2500亿美元的合作协议

（早报讯）中美两国今早宣布签署超过2500亿美元的合作协议，创下中美经贸合作记录。

美国总统特朗普强调，中美须即刻着手解决导致美中贸易赤字的“不公平贸易手段及市场准入障碍”，但他同时表示，不能把赤字问题怪罪于中国。

中国国家主席习近平和特朗普今早在中美企业家对话会上，见证了两国企业签署多项协议，总值约2535亿美元。

中国商务部部长钟山说：“两国企业创造了奇迹，签署2535亿美元金额的合作协议，创造了中美经贸合作的记录，也刷新世界经贸合作的新纪录。这充分说明，合作是中美关系发展的唯一正确选择，互利共赢符合中美共同利益。”

不过特朗普在致辞时，再次批评美中贸易赤字问题，表示目前的中美贸易关系是“非常一面倒和不公平的”。

特朗普说：“我们真的需要关注市场准入、强制性技术转让，和知识产权盗窃等问题……如果中美实现平等的经济关系，两国将能共同享有更繁荣的未来。”

不过特朗普话锋一转，强调：“但是，但是，我并不怪中国。毕竟，一个国家占了另一个国家的便宜，为自己的国民争取到了好处，谁又能怪它呢？我得将功劳归功于中国。”

特朗普惊人的表态引来台下企业家的笑声。

他说，真正应该怪罪的是前几任美国政府，因为他们允许美中贸易赤字的“失控”局面发生并扩大。

他表示，贸易赤字问题“不可持续”，美国将致力于解决这个问题。

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