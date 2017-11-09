港新空管死机问题恶化 四月至今额外重启20次

香港民航处采用新空管引起社会关注，死机问题一直备受关注。前线空管人员向《传真社》确认，定期重启工作席未能改善运作缓慢问题，“死机”情况更愈见严重，由今年四月至今，新空管系统工作席额外重启最少近20次，当中大部分在繁忙时段发生。民航处强调，从没有出现过死机状况。

据星岛日报报道，使用同一新空管系统的印度新德里机场也出现相同问题，《传真社》取得一份由印度空管人员公会发予印度当局的信件，投诉AT3空管系统工作席运作缓慢，警告当局漠视问题，“是否正在等待1996年的空难重演”。

《传真社》引述前线空管人员指，新空管系统工作席运作情况持续恶化，部分工作席在重启后未够两星期已出现“死机”情况，已最少近二十次需要额外重启工作席或软件程式，大部分更在繁忙时段发生，影响空管人员执行职务，也令技术支援人员“疲于奔命”。

《传真社》引述消息人士指，空管人员在执行职务期间，往往难以即时察觉工作席是否出现运作缓慢的不寻常情况，万一在此期间出现需要空管人员即时知悉或干预的空中交通情况，结果将是“灾难性的”：“管理层当然知道工作席死机须动辄重启会影响正常运作，所以才订定新措施定期在非繁忙时间，轮流重启不同的工作席，以减轻负面影响”。

民航处昨日回复指新空管系统由2016年11月启用至今，“从没有出现过死机(即雷达显示屏幕不动或停止运作)的状况，至于个别工作席位的萤幕画面确认出现稍为缓慢的情况有五次，期间，所有航机目标及资料均可显示于屏幕上”，又指系统人员无需即时重启工作席位，而于流量较低的时段进行重启。民航处的回复，与传真社掌握到的数字及情况不符。

至于印度机管局曾否告知民航处当地公会的投诉，民航处指印度在9月的国际用户平台会议上，没有提及当地空管人员公会对空管系统的意见。印度机场管理局查询仍未有任何回复。

民航处曾引述印度机场管理局指，新德里、孟买及清奈机场在2011年7月至9月开始正式使用AT3新空管系统。综合印度传媒报道，新德里机场新空管系统启用后曾多次失灵，包括在2016年10月4日晚上约6时发生故障，系统未能取得所有航班的雷达数据，导致机场瘫痪多个小时。

免费试阅14天