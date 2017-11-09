曾钰成：主管港澳官员“话说多了”令人忧虑

香港立法会前主席曾钰成于《am730》专栏谈及“一国两制”问题，直指“有的主管港澳事务的官员”话说多了，难免令人担心中央会对处理香港问题失去耐心，对港人治港失去信心，对一国两制改变初心。

据明报报道，专栏题为＜确保不变＞，曾钰成提及国家主席习近平在十九大报告里说，“必须“确保‘一国两制’方针不会变、不动摇，确保‘一国两制’实践不变形、不走样”，形容这两个确保，是向不同对象提出。

曾钰成称，第一个“确保”是“中央政府责任”，因只有中央政府才有权力改变或动摇“一国两制”方针，“其他无论是香港或外国的政治力量，即使他们要反对、破坏一国两制，也不可能由他们来改变、动摇它的‘方针’，一般香港市民更不用说”。

不过曾钰成提到，“有的主管港澳事务的官员，对香港出现的一些情况看不过眼，曾经发出警告说，不搞一国两制，香港失去一切，国家没有什么。这些话说多了，难免令人 担心中央会对处理香港问题失去耐心，对港人治港失去信心，对一国两制改变初心”。他认为，有习近平第一个“确保”，“下面的官员便不应再说会取消一国两制之类的话了”。

至于第二个“确保”，曾钰成称，中央、特区政府、香港社会各界都应注意，“一国两制在香港的实践是不是有‘变形’、‘走样’倾向，甚至已经变了形、走了样”，强调弄清这问题，才能做到第二个“确保”。

他又说，香港、澳门回归祖国以来，“一国两制”实践取得举世公认成功，尽管如此，香港今天有不少令人不满情况，受到中央官员等各方批评，“这些情况，有的已长期存在，只是令人觉得愈来愈讨厌；例如反华反共的传媒、奇谈怪论的学者、不识时务的法官。这些都是茶壶里的茶渍，擦掉了反会令茶壶走样”。

曾钰成最后提到，正确处理人大释法、国民教育、政制发展以及“一地两检”争论和阻力，才能确保一国两制实践“不变形、不走样”。

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