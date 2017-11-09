习近平访越前夕在越南媒体发表署名文章

11月9日，在对越南进行国事访问前夕，中共中央总书记、国家主席习近平在越南《人民报》发表题为《开创中越友好新局面》的署名文章。

据中国央视新闻客户端报道，习近平指出，中越是山水相连、唇齿相依的邻邦。近代以来，在争取国家独立和民族解放的斗争中，两国人民并肩战斗、彼此支援，结下了“同志加兄弟”的特殊情谊。进入新时期，我们共同探索符合本国国情的社会主义发展道路，创造出各自的发展奇迹，也推动两国关系得到长足发展。上个月，中共十九大成功召开，制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领，绘制了从现在到本世纪中叶中国建设发展的宏伟蓝图。越南也正全面推进革新事业，朝着早日建成民富国强、民主、公平、文明的现代化工业国目标迈进。我们比以往任何时候都需要携手合作，共同追寻强国富民梦。

习近平强调，当前，国际和地区形势风云变幻，中越两党两国面临许多相同或相似的新问题新挑战。作为前途相关、命运与共的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，我们要维护和发展好两国关系，为各自维护稳定、 深化改革、改善民生提供助力，共同推进社会主义事业， 促进地区和平稳定和开放发展。双方要把稳方向，谋求战略互信新高度；深化合作，构建利益融合新格局；扩大交流，筑就民心相亲新基础；加强协调，打造多边合作新亮点；着眼大局，续写敦亲睦邻新篇章。我期待通过这次访问，同越南领导人以及各界朋友深入交流，共挖合作潜力，厚植友好情谊，深化两国特殊友好，携手开创中越关系新局面。

习近平指出，这次访问还将出席在岘港举行的亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议。中方支持越方办好这次会议，愿同越方和其他成员一道，在“打造全新动力，开创共享未来”的主题下，就深化区域经济一体化、建设亚太自由贸易区、加强地区互联互通、推进经济结构改革创新、促进包容性发展、规划2020年后合作愿景等方面开展务实讨论，取得积极成果，为推动亚太共同发展繁荣作出积极贡献。

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