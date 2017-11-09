英语熟练度指标全球排名出炉 中国排名上升位居36位

覆盖全球80个非英语母语的国家和地区，共有逾100万人参与测试的2017英语熟练度指标（EF EPI）11月8日出炉，荷兰人的英语能力在80个受调查国家和地区中位居第一，中国英语熟练度水平稳步上升，列居第36位，达到自2011年开始评分后的最高水平。上海的英语水平继续领跑全国，中国英语水平居前三的城市分别是：上海、香港、北京。

据澎湃新闻报道，2017英语熟练度指标（EF EPI）今年也首次深度分析了非洲的英语状况。以区域来看，欧洲继续保持领先优势，排名第一位；亚洲紧随其后；拉美人的英语正逐年追赶亚洲；中东地区英语水平最低。以国家来看，荷兰以71.45分排名第一位，瑞典、丹麦分别以70.40及69.93分列第二、三位。

报告肯定了过去五年中国在成人英语水平提高方面取得的进步。中国今年整体的英语熟练度得分52.45分，排名比2016年上升了3个名次，列居第36位，达到自2011年指标发布以来的最高水平，但整体仍处于低熟练度水平。区域排名中，上海领跑中国，超过八成的省市英语水平比2016均有提升，福建首次进入中等熟练度水平省市。得益于政府务实的教育改革和积极开放的国际交流姿态，中国正在逐渐采用一种更注重交流的方式教授英语，英语熟练度水平的细微变化也反映着各区域教育、人才、招商等政策的成果。

英语熟练度指标每年制定一系列英语测试，由全世界数十万成年人完成测试，取上一年度成绩汇编成报告，自2011年起每年定期发布。研究显示，英语水平高低和经济竞争力、社会发展和创新能力相关，英语能力高的国家有更高的平均收入、生活质量以及研发投资。

报告同时介绍了全球各国和地区20个主要英语学习计划，展示了各国为提高本国英语水平所使用方法的多样性。可行性方法包括：将英语作为教学语言；引入课程改革及标准化评估；提升高等教育国际化；设立大学生海外留学奖学金；推进成人英语培训；利用技术辅助学习；培训当地英语老师等。

英语熟练度指标研究系列报告还包括企业版和学生版。第二版学生英语熟练度指标（EF EPI-s）也伴随发布，检测了来自26个国家和地区的中学生和大学生英文能力。

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