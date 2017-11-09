西藏地理普查 极高海拔区域占九成以上

西藏地区第一次全国地理国情普查公报8日在拉萨发布，将西藏地势的雄伟公诸世人。普查显示，3500至5000公尺高海拔和5000公尺以上极高海拔区域，就占西藏陆地国土面积的93.69%。

据中新社报道，普查清查了西藏陆地范围内各类地形地貌的面积构成和空间分布。中国大陆西藏自治区国土资源厅厅长梁建平表示，普查历时3年多，绘制了首张地理国情图，并以2015年6月30日为标准时点。

梁建平说，此次地理国情普查，对西藏74个县（区）寺庙的地理位置及海拔等相关讯息展开专题区情普查，构成覆盖全区、高精度、多要素的地理国情数据。

他提到，普查结果显示，3500至5000公尺高海拔和5000公尺以上极高海拔区域，占西藏陆地国土面积的93.69%。

公报显示，普查清查了西藏10类林草覆盖的面积、构成及空间分布，林草覆盖总面积约93.8余万平方公里。这在西藏122万余平方公里的国土面积中占了大半比重，其中，那曲地区分布最多，占32.96%。

至于西藏铁路与道路的长度构成及空间分布，梁建平说，铁路路网总长度为796.61公里，乡级以上公路总长度约4万4847余公里。其中，西藏最西部的阿里地区公路累计长度最长，达1万1175余公里。

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