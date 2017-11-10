互联网冲击中国传统金融业 37%用户过去一年放在银行的资金减少

互联网巨头纷纷抢滩金融业对传统商业银行的冲击究竟有多大？在2017腾讯全球合作伙伴大会上，微众银行和腾讯用户研究与体验设计部（腾讯CDC）共同发布的银行业用户体验调研阶段性成果显示，过去一年，37%的用户放在银行中的资金相对减少，这一比例超过了银行账户资金增加的用户。

据澎湃新闻报道，“37%的用户放在银行里面的资金是相对减少的，比增加的那一部分用户还要再多一点点，减少的一部分资金越来越多流向互联网金融平台，79%资金是往互联网迁移的。” 腾讯CDC总经理陈妍介绍称，90后和95后的人群对资金的管理更多是选择微信和支付宝。

上述银行业用户体验调研共有28家银行参与，涵盖了国有大行、股份制银行和城商行等不同类型，共收到2万多份用户反馈。

陈妍介绍称，整个研究的核心是围绕用户的资金流动去做的，包括怎么存，怎么花，怎么贷以及用户行为，并通过前面的调研建立用户模型，最终提出产品的体验的改善和创新的方向。

在个人贷款的意愿方面，调查结果显示，用户对互联网贷款的选择其实已经不亚于传统银行，选择比例分别有27%和26% ，而10%的人选择“都不会使用”，而31%的人的选择摇摆不定。

“选择互联网和传统银行的比例已经差不多已经是1:1，选择使用互联网贷款的用户，更多的是认为还款的方式会比较简单，而且放款的速度更快。” 陈妍表示。

在理财上，调查显示，79%的用户选择在线上购买理财产品，而现在挑选／购买理财产品的主要渠道依次是手机APP，网站／手机银行和实体网点。

在理财产品的收益率和风险平衡上，调查显示，当产品收益率达到6%时，用户开始有了风险意识，而达到10%的时候，近七成的用户会觉得这样的投资或理财是会有风险的。

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