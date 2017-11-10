携程捆绑销售到虐童事件 梁建章身家缩水千万美元

11月8日，多个“携程亲子园教师虐童”视频在网络上疯狂传播，再次将携程推上了舆论的风口浪尖。前不久，携程刚刚因捆绑销售牟取暴利的做法遭到媒体的猛烈炮轰，导致携程不得不做出妥协、调整预订流程。连续的负面新闻曝光也对携程的股价造成相当严重的打击。携程创始人梁建章的身家也已经缩水1182万美元。

据法制晚报报道，“捆绑销售风波”爆发为界，携程网的股价呈现冰火两重天状态。今年10月之前，携程网股价基本都在50美元以上，最高时突破60美元。10月之后，携程股价开始一路下跌，10月20日已经跌破50，此后下跌之势仍无停止的迹象。截至10月9日，携程收盘价已跌至45.95美元。

据今年4月携程向美国证监会(SEC)提交的年度报告显示(截至2016年12月31日)，梁建章持股数为123.5万股，持股比例为1.6%。携程现任CEO孙洁持有893463股，占比1.2%。以此计算，10月9日至今，携程董事长梁建章身家缩水1182万美元，CEO孙洁身家缩水855万美元。

虽然此次“携程亲子园虐童事件”的突然爆发还未对携程股价产生明显影响，但这还不足以让携程方面高枕无忧。毕竟从10月9日“捆绑销售事件”发生到携程股价开始大幅下跌，中间也是经历了一周的时间。

中国证券报分析认为，这次“幼儿园虐童事件”所动摇的，可能是梁建章回归后所建立起来的携程网的内部根基。从2013年起，梁建章在携程网内部推行末位淘汰制，根据考核成绩，员工被分为A、B、C、D四个类别，一旦进入D类，如果在一个季度之后，业绩仍然没有改善则被淘汰。配合企业“狼性文化”，为了解决一岁半至三岁半员工子女的看护难题，2015年年底，携程辟出800平方米的场地，成立“携程亲子园”这一在国内企业中鲜见的日常托育服务项目。 “亲子园虐童事件”发生后，携程自我叫停有一种“自己打脸”式的自我否定。从这个角度上说，“虐童事件”对携程的影响非止于股价。

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