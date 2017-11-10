习近平夫妇设国宴款待特朗普夫妇 特朗普外孙女再度成亮点

中国国家主席习近平和夫人彭丽媛昨晚（9日）在北京人民大会堂举行宴会，欢迎美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅。

据中新社报道，宴会开始前，金色大厅内回放了习近平今年4月同特朗普海湖庄园会晤、汉堡会晤以及特朗普此次访华的经典片段。特朗普则现场提议播放了他外孙女用中文演唱中国歌曲、背诵《三字经》和中国古诗的视频，引起现场阵阵掌声。

据报道，尽管阿拉贝拉未随特朗普一起来中国，但这并不妨碍她成为中美文化交流的使者，以及“意外”成为当晚宴会的亮点。

在上述视频短片中，阿拉贝拉用流利的中文向习近平和彭丽媛打招呼。

作为一份特殊礼物，在此前一天中美两国元首夫妇故宫茶叙时，特朗普向习近平夫妇展示阿拉贝拉用中文演唱歌曲、背《三字经》和古诗的视频。习近平夫妇夸奖阿拉贝拉中文水平大有进步，可以打“A+”。习近平也说：“阿拉贝拉已成为中美友好的使者，希望她也能有机会来中国。”

上述视频片段曝光后，也迅速让阿拉贝拉变身“网络红人”，成为中美两国共同关注的热点人物。

另一方面，在昨晚宴会的致辞中，习近平说：“中美两国虽然远隔重洋，但地理距离从未阻隔两个伟大的国家彼此接近，双方寻求友好交往和互利合作的努力从未停息。”他表示，今天中美关系已经变成你中有我，我中有你的利益共同体。

习近平强调，特朗普此次访华具有重要的历史意义。两天来，他与特朗普共同规划了未来一个时期中美关系发展的蓝图。

习近平说：“我们一直认为，中美应该成为伙伴而不是对手，两国合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。”

报道引述特朗普也在致辞中说，虽然双方是来自不同的地方，遥远的土地，但有许多相似之处将东西方紧密相连。美国人民十分景仰中国悠久的文明传承。在此历史时刻，他深信美中合作可以造福两国人民，并为世界带来和平、安全与繁荣。

此外，特朗普特别提到，短片中放了阿拉贝拉的视频，“我们的孩子总能提醒我们，我们拥有共通的人性和尊严”。

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