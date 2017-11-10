中美元首故宫深入沟通 中国外交部：有助于进一步增进彼此了解和友谊

中国外交部发言人华春莹昨天（9日）在北京例行记者会上表示，中美元首在故宫笑谈古今，纵论天下，深入沟通，有助于进一步增进彼此了解和友谊，对于引领和推动新时代中美关系持续健康稳定发展具有重要意义。

据中新社报道，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛前天（8日）陪同美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅参观了故宫，特朗普表示这令人难以忘怀。

对此，华春莹回应说，今年4月习近平访问海湖庄园时，特朗普夫妇对习近平夫妇予以热情周到的接待，各方面都作了高规格的精心安排，“中国是礼仪之邦，讲究礼尚往来”。

她表示，中方高度重视特朗普此次对中国的国事访问，当然要尽地主之谊，予以热情周到的接待。

此外，华春莹指出，故宫浓缩了几千年中华文化的博大精深，承载了数百年来中华民族的历史变迁，是了解中国历史文化不可或缺的窗口。中美元首在故宫笑谈古今，纵论天下，深入沟通，有助于进一步增进彼此了解和友谊，对于引领和推动新时代中美关系持续健康稳定发展具有重要意义。

华春莹也说，特朗普前晚向习近平展示了其外孙女阿拉贝拉用中文演唱歌曲、背诵《三字经》和唐诗的视频，有关视频已被中国网民刷屏。

她说：“阿拉贝拉作为中美友谊的小使者深受中国人民喜爱。这种特殊的安排非常温馨和暖心，相信也有助于拉近中美两国人民的感情和距离。”

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