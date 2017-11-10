特朗普通过社交媒体盛赞中国之行

正在中国进行国事访问的美国总统特朗普接连两天通过社交媒体盛赞中方款待，引发外界持续关注。

据中新社报道，中国国家主席习近平昨天（9日）上午在人民大会堂东门外广场举行欢迎仪式，欢迎特朗普对中国进行国事访问。中国官方电视台对欢迎仪式进行了现场直播。

特朗普则于当天下午通过其官方推特发出推文，感谢习近平为他举行的盛大欢迎仪式。他说欢迎仪式“令人难忘”“印象深刻”。该篇推文还附有一个当天欢迎仪式的短视频片段。

此外，特朗普同日也通过图片应用平台Instagram分享了一张他和夫人梅拉尼娅、习近平和夫人彭丽媛的合影。据报道，这张合影在发布一小时内就赢得了约3万次点赞。

习近平和夫人彭丽媛前天（8日）陪同特朗普和梅拉尼娅参观故宫博物院。两国元首夫妇在故宫宝蕴楼茶叙，共同参观故宫前三殿，观看文物修复技艺展示和珍品文物展，并欣赏京剧表演。

特朗普随后发推文称自己与梅拉尼娅感谢习近平和彭丽媛，让他们在故宫博物院度过了一个难忘的下午和傍晚。特朗普也在该推文中使用了两次英文大写的“感谢”。

特朗普同时通过推特分享了多张参观故宫时的照片。特朗普官方推特账号的背景则换成两国元首夫妇共同欣赏京剧表演后同演员们的合影。

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