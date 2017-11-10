C919今料首次远距离飞行 从浦东基地转场西安阎良

中国商飞公司昨天（9日）透露，中国国产大型客机C919的101架机计划于今天（10日）转场西安阎良，预示着C919在上海地区的检查试飞工作告一段落，开始进入下一步的研发试飞和适航取证工作。

据新华社报道，转场飞行将是C919的第一次远距离飞行。从项目角度，意味着大型客机项目实现了从初始检查试飞转入包线扩展试飞。

C919的101架机转入西安阎良试飞基地后，将投入更加繁重的适航取证试飞工作。按照国际标准研制安全的飞机是中国商飞公司一直遵循的原则。

中国民用航空局（CAAC）在2010年受理了C919型号合格证申请，并按照程序开展相应的适航审查工作。经过统筹考虑，C919大型客机申请了欧洲航空安全局（EASA）型号合格证，目前已得到受理。

据介绍，中国国产新支线客机ARJ21-700飞机的试验试飞经验，将有助于提高C919国产大型客机试验试飞工作的效率，缩短适航取证周期。

但控制律、复合材料等核心技术、关键技术的适航验证仍是全新的课题与挑战。

目前，C919国产大型客机国内外用户已达到27家，订单总数达到730架，确认订单和意向订单约各占二分之一。

免费试阅14天