李克强会特朗普：中国从来不追求对任何国家的贸易顺差

中国国务院总理李克强昨午（9日）在北京人民大会堂会见来华进行国事访问的美国总统特朗普。李克强表示，中国从来不追求对任何国家的贸易顺差，中美建交几十年来经贸关系快速发展的事实也充分表明，两国合作具有高度互补性和相对平衡性。

据中新社报道，李克强也表示，中美要进一步相互扩大开放，为两国企业创造公平竞争的良好营商环境。他欢迎美方拓展对华服务贸易，扩大高技术产品出口，通过更高层次的经贸合作、更充分地释放互补优势，更好实现互利共赢。

此外，李克强表示，当前中美关系稳定向前发展。中国国家主席习近平同特朗普多次成功会晤和通话，此访期间又举行了富有成果的会谈，就两国关系与合作的未来规划达成重要共识。

他说，两国保持高层交往和密切沟通，将为双方深化合作注入新动力，推动两国关系迈上新水平。

李克强指出，中美之间业已形成利益深度交融的经济合作格局。当前两国经济保持向好态势对中美和世界都是福音。

他说，中国作为最大的发展中国家有广阔的市场和丰富的人力资源，美国作为最大的发达国家有高新技术和先进经验，双方合作潜力巨大。当然，合作中难免会遇到分歧和摩擦，比如美方关心的贸易逆差问题。

李克强强调，中美同为联合国安理会常任理事国和亚太重要国家，有责任共同维护地区和平稳定与发展繁荣。

他表示，中方愿同美方加强在国际和地区事务中的沟通协调。希望在包括中美在内的各方共同努力下，即将举行的东亚合作领导人系列会议能够发出聚焦区域合作、维护地区稳定、促进共同发展的积极信号。

报道引述特朗普积极评价此次访华成果，希望两国进一步加强合作，共同应对挑战，促进公平、平衡的经贸关系，推动美中关系与合作发展得更加强劲。

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