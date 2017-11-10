七人获刑六人台籍 福建基层法院宣判电信诈骗案

福建福鼎市法院昨天（9日）披露说，该院宣判一起该市有史以来最大电信诈骗案，周某琦、刘某健等七人因犯诈骗罪，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别获五年四个月至12年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。其中六人为台湾籍。

据中新社报道，福鼎市法院今年7月受理该案发现，该团伙成员有六人为台湾籍。

2016年起，一诈骗集团利用境外网络虚拟拨号软件拨打大陆被害人电话，谎称是电信、公安、检察院等部门人员，以涉嫌犯罪等理由要求被害人配合查案，并将银行账户内的钱款汇入指定账户。

当行骗款到账后，诈骗集团通过转账快速将汇款从指定账户逐级分解转账至各子账户，并指令在大陆的周某琦、龚某宏、陈某峰、林某和、吴某臻、潘某志（以上均为台湾籍）、刘某健等七人从各子账户中迅速取款，汇总后现金汇入诈骗集团的银行账户内。

其中，周某琦、刘某健、龚某宏、陈某峰帮助诈骗集团取款689万4898.8元（人民币，下同，141万1787.97新元），林某和、吴某臻、潘某志帮助诈骗集团取款313万零595.8元，周某琦还帮助诈骗集团掩饰、隐瞒犯罪所得14万1000元。

福鼎市法院经审理，一审作出如下宣判：周某琦犯诈骗罪，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑12年六个月，并处罚金40万元；刘某健犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金25万元；龚某宏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金20万元。

此外，陈某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金18万元；林某和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金12万元；吴某臻犯诈骗罪，判处有期徒刑五年10个月，并处罚金10万元；潘某志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金8万元。

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