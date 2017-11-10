台劳动部长证实罹癌 强调不影响政务推动

台湾劳动部长林美珠昨天（9日）证实罹患乳癌，后续会配合医师进行相关疗程。不过，她强调自己的身体状况不会影响政务推动。

据中通社报道，现年64岁的林美珠在日前健康检查时发现胸部有肿块，疑似罹患乳癌。昨天下午林美珠与媒体茶叙，讨论劳动基准法修法草案，首度证实自己确实罹患乳癌。

林美珠称，接下来会遵照医师嘱咐接受治疗，但不会影响政务推动，劳动部业务一切正常运作。

林美珠也表示，在得知体检结果后，已第一时间向总统蔡英文、行政院长赖清德报告，蔡英文叮嘱她“量力为之”；林美珠是蔡英文的表姐。

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