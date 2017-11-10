蒋中正手令密函曝光 破解黄金密运台湾之谜

1949年前后，蒋中正下令将大批黄金从上海运到台湾。经过两岸史家多年研究，此事已是不争史实。不过，关于蒋当年密运黄金的史料，之前多半来自口述历史或日记，而即将在一个书法展上亮相曝光的蒋中正手令密函，则为黄金运台提供出第一手文献史料。

据联合新闻网今天（10日）报道，何创时书法艺术基金会举办的“大器磅礡：于右任碑派书法与民国风华”书法展，将于11月12日-12月23日在台北中正纪念堂开展。

当中展出一封蒋中正写给京沪杭警备总司令汤恩伯的手令密函，要求汤恩伯将“上海重要物资”运台，千万不要落入“匪手”，被认为是密运黄金的第一手文件。

蒋中正这封手令密函信末日期落款“五月十七日正午”，虽然没写年份，但根据信中称汤恩伯为“恩伯总司令”；蒋中正于1949年1月18日任命汤恩伯为京沪杭总备司令，以及信中所述上海各地的紧急战况，可研判该密函年代应为1949年。

何创时书法艺术基金会董事长何国庆质问，看看当时国民党政府在上海储存的物资，“还有什么比黄金更重要”？

他认为，信中所言“上海重要物资”就是黄金。这封密函是在台湾搜得，但目前尚不清楚为何这封机密书函会流落民间。

此外，根据大陆研究，就在蒋中正这封手令密函署名日期的隔一天，汤恩伯便把国民党政府储存在上海银行的第三批黄金领出，最后送到台湾。两岸资料互相佐证，蒋中正这封密函等于是“密运黄金”的关键史料，这次展出也是首次曝光。

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