解决产业缺才 台行政院提三大策略

针对台湾产业界缺才问题，行政院长赖清德今天（10日）提出留才、揽才及育才三大策略，并分别提出七项具体措施来解决。

据中通社报道，赖清德从周一（6日）起连续召开记者会，向外界说明台湾产业“五缺”（缺水、缺电、缺地、缺才、缺工）问题解决方案，并于今天召开“排除产业投资障碍，解决缺工缺才”记者会。

据报道，赖清德提出留才、揽才及育才三大策略。他指出，留才是因应台湾发展机会相对不足、薪资增长停滞与岛外竞相挖角。

揽才则因应目前台湾薪资不具国际竞争力、岛外竞相延揽人才与法规繁杂导致居留不易的问题。此外，育才是为解决目前学用落差、科技产业人才培育不足问题。

对于留才部分，台湾当局将通过修正所得税法，提供税赋优惠、打造友善创业环境、员工奖励发放对象扩及至子公司员工等措施，希望留住人才继续在台湾发展。

至于揽才方面，重点措施包括修正外国专业人才延揽及雇用法，加强网络媒合人才、放宽海外台湾人及其第二代回台居留条件等方面，让海外人才“进得来”、“ 留得住”。

最后在育才方面，当局将强化产学连结，针对特定产业需求，增加学校相关科系招生名额；企业协助教学，产业协会提供科系及课程调整建议。

此外，也将促进产学合作培育自己所需人才；通过学校、企业培养，幷为社会人士和企业员工提供训练，培育科技人才。

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