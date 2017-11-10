汪洋官媒撰文 称不强制外商技术转让

中共政治局常委、中国国务院副总理汪洋今天（10日）在中共中央机关报《人民日报》上发表文章，表示利用外资不是简单引进资金，更重要的是引进搭载的先进技术和经营理念。他也重申，不以强制转让技术作为市场准入的前提条件。

据联合新闻网报道，汪洋在题为“推动形成全面开放新格局”的署名文章中，对中共十九大报告中强调对外开放的部分做阐释。

汪洋说，国际社会希望中国在国际事务中发挥更大作用、在应对全球性挑战中承担更多责任。中国如何扮演好新的国际角色，承担与自身发展阶段相适应的责任，是不容回避的重要课题。

在提到如何把握全面开放的基本内涵时，汪洋提到利用外资不是简单引进资金，更重要的是引进外资搭载的先进技术、经营理念、管理经验和市场机会等，带动大陆企业嵌入全球产业链、价值链、创新链。

他也重申保护外商投资合法权益，不以强制转让技术作为市场准入的前提条件，并加强智慧财产权保护。

对于中国的对外投资，汪洋表示虽然近10年的年增率达27.2%。但整体上，中国企业出海“仍处于初级阶段”，利用两个市场、两种资源的能力不够强，非理性投资和经营不规范等问题较为突出，一些领域潜藏着风险隐患。

他说，官方会加强引导对外投资、规范企业的海外经营。

汪洋也指出当前中国经济表现的弱点，包括劳动力成本持续攀升，资源约束日益趋紧，环境承载能力接近上限，开放型经济传统竞争优势受到削弱，传统发展模式遭遇瓶颈。

他说，中国必须推动创新驱动经济发展，更注重品质效益。

汪洋最后说，要坚持对外开放的基本国策，奉行互利共赢的开放战略，“以开放的主动赢得发展的主动和国际竞争的主动”。

据报道，有关中国要求外商技术转让作为开放市场条件的争议一直存在。美国贸易代表罗伯特莱特希泽（Robert Lighthizer）9月曾公开指责中国要求在中国的外商设立合资企业和转让技术。

对此，中国商务部新闻发言人高峰当时回应说，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术，称这都是市场行为，政府不予干预。

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