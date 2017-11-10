中国去年流动人口达2.45亿人 比上年末减少171万人

中国国家卫生计生委流动人口司今天（10日）发布报告显示，2016年，中国流动人口规模为2.45亿人，比上年末减少了171万人。这是中国流动人口总量连续第二年下降，主要是由于户籍制度改革，使得部分流动人口在流入地落户转化为新市民。

据中新社报道，国家卫生计生委流动人口司当天在北京召开例行发布会，发布了《中国流动人口发展报告2017》。

该《报告》基于近年来国家卫生计生委组织的全国流动人口动态监测调查数据，对流动人口的变动特点、变动状况及原因、人口流动迁徙对人口变动全局的影响进行了分析。

《报告》分析称，2016年中国流动人口规模持续下降，转移势头有所减弱。

数据显示，中国流动人口总量在2011年至2014年间持续增长，由2011年的2.30亿人增长至2014年的2.53亿人。自2015年流动人口总量开始下降；2015年、2016年中国流动人口总量为2.47亿人和2.45亿人，分别较上一年减少568万人和171万人。

《报告》指出，这一情况的出现，主要是由于户籍制度改革，部分流动人口在流入地落户转化为新市民。

尽管六年来流动人口在总人口中的占比有升有降，但仍保持较大比重。可以预见，今后较长一段时期，大规模的人口流动迁徙仍将是中国人口发展及经济社会发展中的重要现象。

数据也显示，近六年来中国流动人口平均年龄呈持续上升趋势，从2011年的27.3岁升至2016年的29.8岁。

与此同时，近年来中国新生代流动人口的比重不断上升，2016年已达到64.7%，成为流动人口中的主力军。“80后”（出生于1980年至1989年间）流动人口比重由2011年的不足50%升至2016年的56.5%；“90后”（出生于1990年至1999年间）流动人口的比重由2013年的14.5%升至2016年的18.7%，呈现稳步增长的趋势。

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