中国去年无偿献血1400万人次 高校学生比例最高

中国家卫生计生委医政医管局副局长周长强今天（10日）指出，2016年中国无偿献血人次达到1400万，采血总量达到2360万单位。

其中，公务员、高校学生、军人和医务人员每千人口献血率分别为69.2、78、55.8和52.5，远高于中国全国每1000个人中有10.5人的献血率。

据中新社报道，国家卫生计生委今天在北京召开例行发布会，并介绍中国全国血液安全概况。

据报道，世界卫生组织近期发布的《2016年全球血液安全与供应报告》显示，中国血液安全供应水平位居全球前列。这体现在三方面，包括一是无偿献血比率持续攀升，实现了全球罕见的近20年连续增长。中国无偿献血人次数和采血量位居全球首位；自愿无偿献血比率达到96.3%，超过高收入国家95%的平均水平。

二则是血液安全水平显著提升，全球仅有24%的国家开展了血液核酸检测，中国是其中之一。此外，三是临床合理用血明显改善，临床成分输血率达到99.6%，超过高收入国家97%的平均水平。

据介绍，截至2016年底，中国全国共设置血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个；固定采血点1262个，较2012年增长41.3%。

此外，针对重大自然灾害和事故灾难等突发事件，国家、省两级血液应急保障机制也已建立。

周长强表示，无偿献血是保障血液质量安全的重要举措，也是衡量社会文明程度的一项重要标志。

据统计，2016年无偿献血人次达到1400万，采血总量达到2360万单位。2017年前3季度无偿献血人次数和采血量较去年同期分别增长5%和7%。

同时，越来越多的单位定期组织开展团体无偿献血，2016年中国全国团体无偿献血达到337万人次，较2012年增长69%。

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