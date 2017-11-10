中国国产大飞机C919首架机成功“远行”

中国国产大飞机C919首架机今早（10日）11时38分许从上海浦东国际机场成功“远行”，并经过两小时23分钟、1300千米左右的飞行，到达西安阎良试飞基地。

中新社引述中国商用飞机有限责任公司董事长、C919大型客机项目总指挥贺东风说：“这次转场，意味着C919的科研试飞、取证试飞和运行试飞拉开序幕，也意味着异地试飞、多地试飞的开始。”

自今年5月5日成功“首飞”以来，C919首架机已完成多个场次滑行和五架次飞行试验，研制团队详细掌握了飞机的各项特性。

此外，也初步检查了飞机大气数据、操纵品质，以及飞控、液压、发动机、起落架、燃油、环控、航电和电源等系统工作情况，排除了影响转场飞行安全的问题。

鞠宝东，C919首架机最近一周更是“三连发”，先后于11月3日、5日、8日完成第三、第四、第五次试飞。第五次试飞时一度爬升至8000米高空，创下该机试飞以来最高纪录。

此次“远行”，C919首架机飞行高度达7800米，巡航速度最高达0.74马赫数。这个飞行高度与正常民航航班相当，速度略低于正常民航航班，但均远远高于C919“首飞”时的高度和速度。

分析指出，此次“远行”意味着C919首架机在上海地区的检查试飞工作告一段落，进入下一步的研发和适航取证工作。换句话说，大型客机项目实现了从初始检查试飞转入包线扩展试飞。

中国商用飞机有限责任公司总经理助理吴跃受访时说，国产新支线客机ARJ21—700的试验试飞经验将有助于提高C919试验试飞工作的效率。前者曾在西安阎良试飞花了近六年时间，商飞方面对C919的预期是“三年之内拿下”。

不过，C919在控制律、复合材料等核心技术的适航验证仍是全新的课题与挑战。

贺东风表示：“我相信我们的团队非常优秀，一定能够顺利完成任务，进入下一个试验飞行的阶段。”

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