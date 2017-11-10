运20歼20已编队训练 申进科：中国空军向全疆域作战军种迈进

中国空军新闻发言人申进科大校今天（10日）在中国空军成立68周年纪念日前夕表示，在习近平强军思想指引下，中国空军正向全疆域作战的现代化战略性军种迈进，成为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争的重要力量。

据新华社报道，明天（11日）是中国空军成立68周年纪念日，申进科今天在空军举行的纪念活动上表示，空军40万官兵“时刻不忘初心、坚定维护核心，牢记新时代使命任务，提高新时代打赢能力”。

据报道，中国空军围绕“空天一体、攻防兼备”战略目标，接续建设实战空军、转型空军、战略空军，五年来转型发展进入快车道，备战打仗能力发生历史性变化。

申进科表示，中国空军活动范围由陆地向远海远洋延伸，兵力运用从单一平台向构建体系发展。前出第一岛链、飞越多个海峡、展翅西太平洋，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强。

此外，中国空军也就钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）维权、“东海防空识别区”管控、南中国海常态化战巡，坚定不移维护中国国家主权、保卫国家安全、保障和平发展。

申进科说，着眼新的空天威胁和作战样式变化，中国空军加快推进防空反导能力建设。

他指出，空军“英雄营”开创了世界上首次使用地空导弹击落敌机的先例，中国自主研发的红旗－９地空导弹装备部队后，全面形成作战能力。

空军地面防空兵也在创新驱动发展中形成了远中近程、高中低空相结合的作战体系，信息化条件下防空反导能力全面提升，构筑起捍卫国家空天安全的蓝天盾牌。

另一方面，空军实战化军事训练突出学习对手、研究对手、战胜对手，实现从研究队友向研究对手转变，从研究考场向研究战场转变。

此外，也持续开展自由空战、突防突击、“红剑”演习、“蓝盾”演习，“四大品牌”训练促进了基于信息系统体系作战能力的快速生成和提高，涌现出一批“金头盔”“金飞镖”飞行员和“金盾牌”地空导弹营。

申进科介绍，围绕“空天一体、攻防兼备”战略目标，中国空军五年来高新武器装备成体系发展。列装歼－２０隐身战斗机，进一步提升空军综合作战能力；列装运－２０大型运输机，使空军战略投送能力迈出关键性一步。

他指出，目前，歼－２０、运－２０已开展编队训练，多名飞行员具备通飞歼－２０、歼－１６、歼－１０Ｃ等多种新型战机的能力。

中国空军也在全国各地建设空军青少年航空学校，与清华大学、北京大学、北京航空航天大学等国内一流大学实现“战略联姻”，军民融合培养新型飞行人才，空军首批28名“清华班”歼击机飞行学员加入空军战斗行列。

在自身发展的同时，中国空军与世界各国空军在联演联训、作战训练、飞行安全与装备技术等领域开展广泛交流合作，空军“朋友圈”越来越大。

据报道，中国空军持续“开门练兵”，与外国空军互学互鉴，提升了空军部队实战化训练水平，促进了中国与有关国家间的政治军事互信，为维护地区安全稳定发挥了积极作用。

申进科表示，国家利益拓展，要求空军提供强大的空天安全支撑；国家经济科技实力不断增强，为建设世界一流现代化空军提供了雄厚的物质保障。

他指出，中国空军当前正按照“空天一体、攻防兼备”的战略目标，继续深化改革，推进战略转型，不断锤炼空天战略打击能力、空天防御能力和空中战略投送能力。

此外，也努力建设强大的现代化空军，为实现中共在“新时代的强军目标砥砺奋飞”。

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