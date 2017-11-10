习近平抵越南 指中越战略合作正迈向新的广度和深度

中共总书记、国家主席习近平今天（10日）抵达越南岘港，出席亚太经合组织（APEC）第25次领导人非正式会议，并对越南进行国事访问。

据新华社报道，当地时间下午1时许，习近平乘坐的专机抵达岘港国际机场。习近平步出舱门，受到越南政府部长等高级官员迎接。越南青年向习近平献上鲜花。礼兵分列红地毯两侧。

据报道，习近平在机场发表书面讲话，代表中共、中国政府、中国人民，向越共、越南政府、越南人民致以诚挚问候和良好祝愿。

习近平指出，中越是山水相连的友好邻邦，政治制度相同，发展道路相近，前途命运相关。建交67年来，中越关系内涵不断丰富，双方合作水平不断提升。

他指出，进入新的历史时期，两国全面战略合作伙伴关系持续深化，给两国人民带来了切实利益，为地区和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。

习近平说，两党两国领导人达成的共识正在逐步得到落实，中越战略合作正迈向新的广度和深度。中方高度重视同越南的关系。

习近平表示，期待同越共总书记阮富仲、越南国家主席陈大光等越南党和国家领导，以及越南各界人士广泛接触，就中越两党两国关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

此外，也巩固传统友谊，规划未来发展，推动中越全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

据报道，丁薛祥、刘鹤、杨洁篪等陪同人员同机抵达。

此外，先期抵达出席APEC会议的香港特别行政区行政长官林郑月娥在机场迎候；中国驻越南大使洪小勇也到机场迎接。

在结束出席APEC会议并对越南进行国事访问后，习近平还将对老挝进行国事访问。

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