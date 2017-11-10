明年夏季前开放 上海迪士尼“玩具总动园”建设接近尾声

华特迪士尼中国公司今天（10日）透露，位于上海迪士尼乐园内的“玩具总动园”建设正接近尾声，将于2018年夏季前对游客开放。

据新华社报道，上海迪士尼度假区于2016年6月16日正式开园，位于度假区内的主题乐园——上海迪士尼乐园在运营11个月内，游客已超过1000万人次。

乐园新增的、以动画电影系列《玩具总动员》为主题的园区，中文命名为“玩具总动园”，取汉字“员”“园”谐音。

“玩具总动园”于2016年11月破土动工，体现了中美合作方对于中国主题乐园市场不断扩容的信心。

按上海迪士尼度假区早前披露的规划，“玩具总动园”将呈现一个五彩缤纷、热闹非凡的“世界”。在这里，游客会感觉自己仿佛缩小至《玩具总动员》影片里“玩具”们的大小，在主人公安迪家的花园徜徉。

园区将包括三个全新的游乐项目和一个独特的与迪士尼朋友见面的主题区域。

据报道，《玩具总动员》系列的角色和故事一直深受中国观众喜爱。目前到访上海迪士尼乐园的游客，已可在乐园内望见“玩具总动园”的一小部分五彩外观，但建设仍在进行。

报道引述近期有关方面公布的数据显示，上海迪士尼度假区对提升上海及长三角地区旅游和休闲娱乐产业能级具有引领作用。同时，也带动当地的国际入境人数、国际旅游者数量等明显增加。

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