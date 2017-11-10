中国排球学院在天津揭牌 郎平出任院长

中国排球学院今天（10日）在天津体育学院团泊校区揭牌。中国排球协会副主席、中国女排总教练郎平出任中国排球学院院长。

据中新社报道，中国排球学院是国家体育总局与天津市人民政府共建共管的非法人实体单位，下设培训部、对外交流部和综合部。

学院坐落在天津体育学院团泊校区，依托天津体育学院教学资源和场地设施条件，建有一座可承接国际比赛的体育馆、一座含有10块标准排球场地的训练馆，两块室内沙滩排球场地。

此外，也另拥有一流的医疗康复设备、体能训练设施、训练监控和心理调控科研仪器设备以及运动员公寓、办公会议、训练和科研辅助用房等功能设施。

上述设施为各级国家队集训、省市队集训和国外球队中短期集训提供高质量、全方位的现代化保障条件。

据报道，中国排球学院将服务于中国排球运动的发展，围绕高水平排球运动员集训、排球教练员与裁判员培训、排球运动科学研究、运动员文化教育、国际交流与排球文化传播五大职能，创新体育与教育结合的新模式。

此外，也着力培养具备国际视野、卓越才能、创新精神的各类排球高级专业人才。

中国排球学院旨在建设集“培训、科研、教学、赛事、训练、交流和文化传播”为一体的具有特色的高水平学院，致力于打造亚洲乃至全球具有一定影响力的排球专门学院和发展中心，为提高中国排球运动水平、促进排球运动项目可持续发展，提供人才与智力支持。

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