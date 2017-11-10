陕西考古发现表明 西安建城史、建都史或提前至5500多年前

陕西省考古研究院昨天（9日）透露，该省杨官寨遗址考古首次发现并确认庙底沟文化大型墓地，西安的建城史、建都史或提前至5500多年前的庙底沟时期。

据中新社报道，杨官寨遗址位于西安高陵境内杨官寨村东，是一处规模超巨大的史前聚落。考古人员在该遗址揭示出一片基本保存完整的庙底沟文化时期大型成人墓地。

报道引述考古队领队杨利平介绍称，这片墓地面积9万平方米左右，实际发掘约3800平方米，已发现庙底沟时期墓葬339座。初步预测总数在2000座以上，规模空前。

上述是中国首次发现并确认的庙底沟文化大型墓地，为当时的葬制葬俗、人种学、人群血缘关系、聚落形态、社会组织状况等重大课题研究提供了科学的实物依据。

考古人员在几座墓葬中也发现有以颜料块随葬的现象，成分为赤铁矿，经过煅烧、捣碎研磨、过筛、添加动物胶黏合成形等工艺。

专家认为，颜料的稀有属性及复杂工艺，决定了并非聚落中每个人都能拥有并熟练使用。当时绘画只是极少数人的“专利”，可能已有比较明确的职业分工。

据介绍，西安在中华文明的发展历程中具有重要作用，最早在西安建都的朝代可以追溯到距今3000年前的西周。

近年来，考古人员在杨官寨遗址开展发掘，厘清了遗址的整体布局结构，发现建造有大型环壕的庙底沟文化聚落、两侧成层摆放大量陶器的西门址、环壕内部疑似堆土迹象、聚落中央的人工水利设施等，以及此次发现的东区大型普通居民公共墓地，勾勒出了一个早期城市的雏形。

考古人员还将探寻西门址外可能对应的高等级贵族墓地、东区墓地可能对应的东门遗迹和聚落内部中央大道。

这些推论得到证实后，杨官寨遗址作为庙底沟时期关中地区规模最大、规格最高聚落的都邑性质将展现无疑。西安的建城史、建都史或提前至5500多年前的庙底沟时期。

目前，学术界普遍认为中华文明的起源大致是从距今6000年前左右开始出现明显迹象，表现为人口规模增加，大型聚落出现，文化高度发达等。

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