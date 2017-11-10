民进党议员邀请入党 柯文哲：遵守任内不入党承诺

临近2018年台湾地方选举，无党籍的台北市长柯文哲近一年来对民进党的骂声引起绿营不满。台北市绿营议员今天（10日）为柯文哲设计入党申请表邀请他成为“兄弟姐妹”，柯文哲则回应说，遵守任内不入党的承诺。

据中通社报道，柯文哲在上一次的地方选举中，与民进党合作打败蓝营的连胜文。民进党2016年执政后，柯文哲屡屡批评当局政策，近日甚至与“绿营天王”高雄市长陈菊隔空互批，昔日战友关系发生微妙变化。

柯文哲在议会总质询时，民进党议员阮昭雄、颜圣冠、洪健益和谢维洲要求柯文哲不要再骂民进党，认为要骂又要寻求支持，不太可能。

四位议员请民进党籍以及与民进党友好的官员出列，并询问柯文哲，与民进党关系这么差，叫这些官员与民进党籍议员情何以堪，希望柯文哲能提出解决方式。

议员颜圣冠说，柯文哲当初是因绿色力量加白色力量才会当选，现在很多民进党支持者都说他变了，很后悔支持他。甚至还有深绿人士放话，下次宁愿让国民党选上，也不要再选柯文哲。

阮昭雄则劝柯文哲，不只要当盟友，而是要成为兄弟姐妹，奉劝要当盟友要拿出诚意来，入党是不二选择，并非选项之一。

议员随后拿出设计好的入党申请表海报，还送上印制民进党徽的“柯文哲背心”，邀请他现场入党，民进党籍副市长陈景峻更爽快在介绍人栏签名。

对此，柯文哲强调，当初竞选时就说任期内不会加入任何政党，这是一种承诺，所以这件事先压着。

他也回应说，其实跟民进党高层有联络，自己与高层的互动都很好。至于批评民进党，他表示，是因为看到有不对的地方。

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