中国放宽外资进入金融领域的投资比例限制

（早报讯）中国金融业将迎来重大改革，外国投资者投资证券、银行、保险等领域的投资比例，最迟在五年后将取消所有歧视性限制。这意味着外资期待已久的金融领域市场准入问题将得到解决。

中国副财长朱光耀今天召开记者会，介绍美国总统特朗普访华与中美元首会晤带来的“红利”。

就证券市场而言，朱光耀说，外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将放宽到51％；三年后，投资比例将不受限制。

目前，这项投资比例限制为49％，意味着外企无法拥有中国证券公司的控股权。

朱光耀也说，将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20％、合计持股不超过25％的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。

至于保险业，当局将在三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51％；五年后投资比例不受限制。

中国国家主席习近平昨天会见来华访问的美国总统特朗普时强调，中方将按照自己扩大开放的时间表和路线图，大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。

朱光耀表示，接下来相关的金融监管机构将依据中国法律法规，制定具体的实施条例。

中原银行首席经济学家王军向《联合早报》分析，今年7月召开的全国金融工作会议上，业内人士都还感觉开放的节奏可能在放慢或调整中，当局主要还是着眼于风险防控。他因此形容，这次宣布的金融行业开放力度远超市场预期，力度空前。

王军也说：“经过这么多年的改革开放和发展，中国经济的质量、实力和抗风险能力等都有极大的改善和提升，所以我们现在更有信心应对更激烈的挑战，不再惧怕外资的竞争。”

在财政部做出今天的宣布前，中国央行昨天也决定，允许境外投资者投资中国银行间债市。

央行说，除现券交易外，境外投资者今后还可按照套期保值需求，开展债券借贷、债券远期、远期利率协议及利率互换等交易，符合条件的投资者可自主决定投资规模，没有投资额度限制。

目前，境外投资者若要投资中国银行间债市，须委托具备国际结算业务能力的银行间债市结算代理人完成备案、开户等手续；或通过“债券通”，依靠内地与香港的基础设施互联和多级托管来接入银行间债市。

外界普遍预期，金融行业全面放开后，其他行业接下来也将陆续取下市场准入的壁垒。

朱光耀回答《联合早报》提问时说，其他行业正在制定放宽市场准入的时间表和路线图，中国会更大幅度地对外开放，“这一点我们是坚定不移的”。

中国副总理汪洋今天则在官媒《人民日报》撰文说，未来要重点推进金融、教育、文化、医疗等服务领域的“有序开放”，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

他也表示，今后除了“极少数敏感领域”外，其他制造业还要进一步开放，股比、业务范围等限制也要逐步放宽。

至于外企关注的强制性技术转让和知识产权盗窃问题，汪洋表示，要吸引外资就必须营造稳定“公平透明、法治化、可预期”的营商环境。

他强调，中国将不以强制转让技术作为市场准入的前提条件，将加强知识产权保护，严厉打击侵权假冒违法犯罪行为。

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