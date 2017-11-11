双十一阿里交易额3分01秒破百亿 40分钟破500亿

11日零时一过，中国“双十一”全球狂欢节正式进入第九年。阿里巴巴集团披露的数据称，仅用了3分钟1秒，阿里巴巴平台上的交易额冲破100亿元人民币，其中无线交易额占比达90%以上，而2016年达到此交易额用时6分58秒。

新华社报道，截至0时40分12秒，阿里巴巴平台上的交易额突破500亿元人民币。

值得注意的是，今年的无线交易额占比达到90%以上，去年这一占比也已达到85%以上。观察人士表示，移动端已成为网购消费方式的主流，为新型零售业态发展提供必要支持。

支付峰值出现在11日凌晨0时5分22秒，达每秒25.6万笔，同比增长超1.1倍，刷新全球纪录。数据库处理峰值达到每秒4200万次。

报道指，2017年阿里巴巴集团全球化的脚步更进一步，从“全球买”到“全球卖”，背后离不开“全球付”和“全球运”的发展。数据显示，支付宝目前支持27种货币结算，可为全球200多个国家和地区的用户提供服务；菜鸟跨境电商物流体系建立了266个跨境仓库，覆盖224个国家和地区。

截至11日0时10分，全世界交易的国家和地区已经达到195个，进口商品购买国前5位为日本、美国、澳大利亚、韩国、德国。数据同时显示，全国消费省份地区排名前5位的是广东、浙江、江苏、上海、北京。

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