郭广昌不再担任复星高科董事长和法定代表人

中国复星集团近日发生高层变更，创始人郭广昌不再担任复星集团董事长和法定代表人，陈启宇接任董事长职务，成为新的法定代表人。

新京报报道，复星集团10日回应称，上海复星高科技(集团)有限公司的董事变动属于公司正常人事调整，实际控制人未发生变化，公司日常管理、生产经营等无不利影响。

复星表示，本次变动后，郭广昌和汪群斌将更加聚焦在母公司复星国际层面的任职，专注于复星的战略制定、重大项目和业务机会推进等工作。同时，随着复星全球合伙人模式的日趋成熟，此次变动也将赋予年轻一代管理团队更多、更大责任。

此外，复星表示，上海复星高科技(集团)有限公司为复星国际之全资子公司，本次变动不涉及复星国际层面。

此前在今年3月，和郭广昌一起创立复星集团的“二把手”梁信军宣布辞职，辞去复星集团副董事长兼CEO等职务。

复星创建于1992年，是中国最大投资集团之一，控股多家上市公司，复星集团创始人郭广昌也是国内知名富豪。

据复星官网，陈启宇，45岁，现为公司执行董事兼联席总裁，陈启宇于1993年从复旦大学取得遗传学专业学士学位，并于2005年从中欧国际工商学院取得高级工商管理硕士学位，1994年加入复星，现亦出任复星医药(香港联交所及上交所上市)执行董事兼董事长、国药控股(香港联交所上市)非执行董事兼副董事长等职。

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