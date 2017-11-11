习近平在越南岘港会见俄总统普京

中国国家主席习近平10日在越南岘港会见俄罗斯总统普京。

中新社报道，习近平说，他同总统先生多次会晤，引领中俄关系在高水平上行稳致远，取得一批可喜成果。双方坚定支持对方维护本国核心利益，政治互信进一步巩固，是真正相互信赖的战略伙伴。中俄务实合作再创佳绩，人文交流红红火火，在国际事务中密切有效协作。中俄建立和发展的全面战略协作伙伴关系树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系的典范。中方愿同俄方携手努力，坚定不移推动两国关系高水平发展，更好促进各自国家安全和发展，更好维护地区及世界和平稳定。

习近平强调，当前，中国特色社会主义进入新时代，俄罗斯在强国富民的发展道路上稳步前进。在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作。要同步提升双边贸易规模和质量，落实好能源、投资、高技术、航空航天、基础设施建设等领域大项目，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。要加强在国际和地区热点问题上的沟通，密切在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调和配合。

习近平指出，亚太经合组织是亚太地区最重要的经济合作机制。中方愿同俄方加强在亚太经合组织内沟通和协作，推动亚太自由贸易区建设、互联互通、改革创新取得新进展，加快构建开放型经济。

习近平向普京介绍了中共十九大有关情况，强调中国外交的目标，就是要推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

普京祝贺中共十九大胜利闭幕，祝贺习近平再次当选中共中央总书记，表示十九大重要成果证明习近平主席领导的中国内外政策受到中国人民的广泛支持。俄方始终将发展俄中全面战略协作伙伴关系作为对外政策的优先方向。很高兴习主席今年夏天对俄罗斯的成功访问推动两国各领域关系取得积极进展。双方要落实好我同习主席达成的重要共识，密切高层交往，深化经贸、能源、农业、基础设施、航空制造业、航天等各领域合作，扩大人文交流。俄方愿加强同中方在国际地区事务中的合作，密切亚太经合组织等多边机构中的沟通协调，推进亚太自贸区建设。

习近平和普京还就朝鲜半岛局势等共同关心的问题深入交换了意见。

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