直播李飞《基本法》讲座全港仅50中学参与 学界泼冷水

香港基本法委员会主任李飞下周四（16日）将到香港出席《基本法》研讨会，但媒体上月披露，香港教育局罕有邀请办学团体安排辖下中学对学生进行直播。不过，香港学界对研讨会反应冷淡，全港暂时只有50间、约十分之一中学会作有关安排。香港教育局回复查询指， 截止10日，连同官立中学，共有16个办学团体答复会安排直播，约50所中学会收看直播。

《香港01》向全港30间官立中学查询，有最少6间学校会在当日举行直播，包括上水官立中学、荃湾官立中学、元朗官立中学及天水围官立中学等。

以上学校的直播主要安排在当天早上的高中通识或中史科课堂，预计会花两节课时，师生一同观看，但强调不会特意调动其他课节配合。

报道称，有不愿透露姓名的官校校长指，由于活动性质“敏感”，校方曾收到家长的正反意见，有家长担心会有“洗脑”成份；也有教师担心是否必须足本播放。

该校长坦言，讲座虽然有《基本法》专家，但内容或涉及法律的技术性词汇，加上以普通话演讲，学生未必会听得明白。他还说，已向教师“大派定心丸”，随时可静音，即时向学生解说。

还有另一间官校老师透露，虽然学校回复局方会安排直播，但“上有政策，下有对策”，校方允许老师自行决定，即使大部分倾向不直播都没问题。

津贴中学议会当然执委、狮子会中学校长林日丰表示，整个研讨会涉及近两个半小时，以40分钟一个课堂计算，可横跨多个学科，大部分学校难以调动课堂配合。

其次，林日丰说，若要使学生可透过讲座深化对《基本法》认识，老师需要做大量相关的资料搜集准备，协助学生理解，但由于活动安排突然，未必人人可配合，故不少学校拒绝直播。

香港教联会主席黄锦良表示，理事属下约5至6间中学未能安排直播，除课堂调动有困难，也因与测验时间撞期，对此感到可惜，但学校计划将录播片段剪辑，日后作教材之用。

教协会长冯伟华认为，学校在未知研讨会内容及学习成效下，需要作相关的教学配合，是“本末倒置”，故学校参与动机不大，认为即使参与都是无奈“应酬”教育局，盼局方日后举办相关活动前，能以教育成效为目标。

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