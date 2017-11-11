中国空军成立68周年：向全疆域作战现代化战略军种迈进

据《人民日报》报道，在习近平强军思想指引下，中国空军正向全疆域作战的现代化战略性军种迈进，成为解放军有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争的重要力量。

11月11日是中国空军成立68周年纪念日。中国空军新闻发言人申进科大校10日在空军举行的纪念活动上表示，空军40万官兵时刻不忘初心、坚定维护核心，牢记新时代使命任务，提高新时代打赢能力。

申进科称，走在中国特色强军之路上的中国空军，围绕“空天一体、攻防兼备”战略目标，接续建设实战空军、转型空军、战略空军，转型发展进入快车道，备战打仗能力发生历史性变化。

据介绍，中国空军活动范围由陆地向远海远洋延伸，兵力运用从单一平台向构建体系发展。前出第一岛链、飞越多个海峡、展翅西太平洋，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强。

着眼新的空天威胁和作战样式变化，加快推进防空反导能力建设。空军“英雄营”开创了世界上首次使用地空导弹击落敌机的先例，中国自主研发的红旗—9地空导弹装备部队后，形成了远中近程、高中低空相结合的作战体系，信息化条件下防空反导能力全面提升，构筑起国家空天安全的蓝天盾牌。

围绕“空天一体、攻防兼备”战略目标，空军高新武器装备成体系发展。列装歼—20隐身战斗机，进一步提升空军综合作战能力；列装运—20大型运输机，使空军战略投送能力迈出关键性一步。目前，歼—20、运—20已开展编队训练，多名飞行员具备通飞歼—20、歼—16、歼—10C等多种新型战机的能力。

新型战机陆续列装，飞行人才超前培养。在全国各地建设空军青少年航空学校，与清华大学、北京大学、北京航空航天大学等国内一流大学实现“战略联姻”，军民融合培养新型飞行人才，空军首批28名“清华班”歼击机飞行学员加入空军战斗行列。一批新型飞行教官脱颖而出。

申进科表示，当前，空军正按照“空天一体、攻防兼备”的战略目标，继续深化改革，推进战略转型，不断锤炼空天战略打击能力、空天防御能力和空中战略投送能力，努力建设强大的现代化空军。

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