香港旅业三年来首次止跌回升

访港旅游业第三季持续复苏，访港旅客较去年同期增加1.8%，多达1480万人次，其中内地旅客占约78%，约1200万人次，但非内地的短途及长途市场受挫，访港旅客人次均下跌1.1%。代表访港旅游表现的旅游服务输出，经连跌三年多后，今年第三季终止跌首现温和增长，按年增1.8%。酒店房间平均入住率达九成，按年增2%，明显有改善，酒店平均房租也升至约1200元（港元，下同）。

香港星岛日报报道，香港旅游业议会总干事董耀中称，第三季旅游情况是“整体不错，出入境（人数）都不错”，内地客认为香港整体服务优良，吸引旅客在各式各样的行业消费。董耀中说，因香港数天的短假期较多，即使香港近年经济向好，市民多前往亚洲国家如日本、台湾、韩国等地旅游，未见长途旅客有大幅增长。

香港中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量认为，香港过去曾发生占领事件、反水货行动等不利旅游业因素，近年不利情况已褪去，内地旅客逐渐对香港重拾信心，带挈旅游业及服务输出整体畅旺。

另外，香港劳动力市场畅旺，仍处全民就业，劳动人口有约397万人，失业率维持3.1%的低位，其中就业不足率微跌1.1%，是自1997年年底以来最低水平，总就业人数则录得上升，其中保险业、社会工作活动业和地产业等增长尤为明显。

工资及收入也持续有实质增长，其中收入最低的三个十等分组别全职雇员平均每月就业收入，按年实质增幅为4%，主要受惠最低工资上调及人力供求情况仍然偏紧。

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