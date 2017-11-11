港媒：传邝美云参选港区人大获“祝福”

新一届港区全国人大代表选举将于下个月19日举行，据近日流传的建制派“推荐名单”，除了民建联前主席谭耀宗及政制及内地事务局前局长谭志源等政界重量级人士外，还有来自演艺界、早前公开力撑国歌法的邝美云。

香港01网站报道，据悉，邝美云不仅公开力撑国歌法，还会担任社团领导，疑似为出战人大铺路。由于四届政协汪明荃也是演艺界名人，同样曾担任港区人大，令人关注邝美云会否成为“汪阿姐2.0”。

早前因批评西九管理局委任美籍人士方美昂出任表演艺术总监而登上时政新闻版面的资深艺人汪明荃，已担任全国政协委员二十年，盛传将于明年初卸任。报道指，汪明荃年届70岁，加上已经做满四届政协委员，卸任机会极高。据了解，有关方面希望在演艺界培育另一位人选，接替汪阿姐之位，故港区人大“推荐名单”出现邝美云的名字，并不令人惊奇。

即将55岁的邝美云选美出身，淡出娱乐圈后转战商界，从事珠宝业，此外也涉足内地政坛，至今担任江西省政协超过十年。有消息指，邝美云近期动作多多，包括将会出任珠海社团总会的会长或主席，并于下周一举行就职礼，不少建制派人士已收到请柬，可见其参选人大之说并非无的放矢。

为了让选举成员有选择空间，按惯例有关方面的“推荐名单”共有40人，从中以“全票制”选出36个港区人大代表，换言之，即使推荐名单能发挥威力，最终也会有4人落选。有建制派人士表示，汪明荃卸任已难避免，有关方面希望物色一名演艺界人士“接班”，在这种背景下，邝美云很可成为力保人选，当选机会看高一线。

报道称，邝美云虽是演艺界出身，但与政圈人士熟稔，也曾发表政治言论，甚至比汪明荃更高调。近期国歌法引起关注，邝美云拍短片，动之以情力撑，强调“你照下镜，你是中国人，真的是一个中国人。……我们真是一个中国人，连自己的国歌都不唱好，想唱什么国歌呢？唱人家的吗？”又指有些人反对《国歌法》是喜欢“反叛”，觉得“有型”，要与人不同。

早年中港矛盾恶化，邝美云表示感到非常痛心，谈论事件时更一度眼红红，指大家都是中国人，应互相学习和适应，例如应有多些指引教导内地同胞怎样守规矩和排队。

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